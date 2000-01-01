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Журналистам закрыли доступ к западной части Мосула | Фото: Thinkstock14.07 14:50   MIGnews.com

Журналистам закрыли доступ к западной части Мосула

Иракские солдаты закрыли доступ журналистам в западную часть Мосула из-за продолжающихся там боев. Запрет вступил в силу в пятницу, 14 июля.

Помимо того, на территории города числится большое количество мин, оставленных джихадистами группировки Исламское Государство, известной как ISIS.

Представитель армии Ирака отметил, что для журналистов и мирных жителей закрыты все мосты, соединяющие обе части Мосула.

Он объяснил данное решение опасениями силовиков за жизнь работников СМИ.

В частности, в ряде районов солдаты занимаются разминированием дорог и зданий, а в так называемом "Старом городе" не утихают бои террористами ISIS.

Предположительно, данный запрет будет действовать несколько дней.
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