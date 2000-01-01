14.07 14:50 MIGnews.com

Журналистам закрыли доступ к западной части Мосула

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Иракские солдаты закрыли доступ журналистам в западную часть Мосула из-за продолжающихся там боев. Запрет вступил в силу в пятницу, 14 июля.Помимо того, на территории города числится большое количество мин, оставленных джихадистами группировки Исламское Государство, известной как ISIS.Представитель армии Ирака отметил, что для журналистов и мирных жителей закрыты все мосты, соединяющие обе части Мосула.Он объяснил данное решение опасениями силовиков за жизнь работников СМИ.В частности, в ряде районов солдаты занимаются разминированием дорог и зданий, а в так называемом "Старом городе" не утихают бои террористами ISIS.Предположительно, данный запрет будет действовать несколько дней.