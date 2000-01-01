14.07 14:50 MIGnews.com
Журналистам закрыли доступ к западной части Мосула
Иракские солдаты закрыли доступ журналистам в западную часть Мосула из-за продолжающихся там боев. Запрет вступил в силу в пятницу, 14 июля.
Помимо того, на территории города числится большое количество мин, оставленных джихадистами группировки Исламское Государство, известной как ISIS.
Представитель армии Ирака отметил, что для журналистов и мирных жителей закрыты все мосты, соединяющие обе части Мосула.
Он объяснил данное решение опасениями силовиков за жизнь работников СМИ.
В частности, в ряде районов солдаты занимаются разминированием дорог и зданий, а в так называемом "Старом городе" не утихают бои террористами ISIS.
Предположительно, данный запрет будет действовать несколько дней.
Поделиться
Все по теме
Комментарии