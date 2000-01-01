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14.07 15:15   MIGnews.com

Погибших бойцов МАГАВа похоронят сегодня

Двух бойцов МАГАВа, которые погибли в результате теракта в Старом городе Иерусалима, будут похоронены в пятницу, 14 июля.

Похороны 30-летнего прапорщика Камиля Шанана состоятся в 16.00 в Мджаре.

Похороны 22-летнего бойца МАГАВа Хаиля Сатауи состоятся в 17.30 в деревне Хорпиш.

Напомним, что утром в пятницу, 14 июля, три террориста открыли огонь у Львиных ворот в Старом городе Иерусалима. Нападающие были нейтрализованы на месте инцидента.
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