14.07 19:55 MIGnews.com

Теракт на курорте в Египте: убиты 2 туристки из Украины

Поделиться

Все по теме

Комментарии

2 украинских туристки были убиты и еще 4 других иностранца были ранены в результате теракта на египетском курорте у берегов Красного моря, как сообщили в пятницу, 14 июля, в МВД Египта.Мотив нападения все еще расследуется полицией, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что нападавший выплыл с близлежащего общественного пляжа, чтобы попасть на курорт в Хургаде, примерно в 400 км к югу от Каира. Он был арестован.Как сообщили в службах безопасности и больницы, 2 украинские женщины погибли от рук нападавшего. Другие жертвы были доставлены в больницу. Их национальности на данный момент остаются неизвестными.Глава консульского отдела Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилыч отказался от комментариев.Силы безопасности Египта борются с боевиками "Исламского Государства" на Синайском полуострове, а боевики и в прошлом совершали нападения на туристов.В январе 2016 года два террориста, вооруженные пистолетом, ножом и "поясом шахида", атаковали на пляже отеля в Хургаде, ранив 2 иностранных туристов, сообщили источники в службе безопасности.