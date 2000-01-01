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14.07 19:55   MIGnews.com

Теракт на курорте в Египте: убиты 2 туристки из Украины

2 украинских туристки были убиты и еще 4 других иностранца были ранены в результате теракта на египетском курорте у берегов Красного моря, как сообщили в пятницу, 14 июля, в МВД Египта.

Мотив нападения все еще расследуется полицией, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что нападавший выплыл с близлежащего общественного пляжа, чтобы попасть на курорт в Хургаде, примерно в 400 км к югу от Каира. Он был арестован.

Как сообщили в службах безопасности и больницы, 2 украинские женщины погибли от рук нападавшего. Другие жертвы были доставлены в больницу. Их национальности на данный момент остаются неизвестными.

Глава консульского отдела Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилыч отказался от комментариев.

Силы безопасности Египта борются с боевиками "Исламского Государства" на Синайском полуострове, а боевики и в прошлом совершали нападения на туристов.

В январе 2016 года два террориста, вооруженные пистолетом, ножом и "поясом шахида", атаковали на пляже отеля в Хургаде, ранив 2 иностранных туристов, сообщили источники в службе безопасности.
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