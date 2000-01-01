14.07 21:32 MIGnews.com

Силы безопасности освободили великого муфтия Иерусалима

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Израильские силы безопасности освободили великого муфтия Иерусалима из-под стражи, предварительно задержав его для проведения допроса после смертоносного теракта на Храмовой горе, в результате которого 3 террористов убили 2 израильских полицейских в пятницу, 14 июля.В коротком телефонном разговоре великий муфтий Иерусалима Мухаммад Ахмад Хусейн рассказал AFP, что его выпустили из под стражи, однако он не сообщил никаких других подробностей.Ранее в своей речи в Старом Городе великий муфтий Иерусалима осудил закрытие Храмовой горы после теракта, что, по словам Израиля, было сделано по соображениям безопасности, в том числе для поиска оружия.Хусейн также назвал закрытие священного места израильской "агрессией" в пятницу, 14 июля.Мусульманские верующие совершали молитвы на улицах после того, как полиция оцепила этот район. Десятки тысяч людей, как правило, молятся в пятницу на Храмовой горе, н которой находится третий самый священный участок в Исламе - мечеть Аль-Акса, а также святилище Купол Скалы. Это самое священное место иудаизма, почитаемое как место разрушения первого и второго храмов."У меня очень мало информации о [нападении], но это не значит, что вы должны закрыть мечеть для молитв", - сказал он журналистам у входа в Львовские ворота.Полиция также задержала шейха Акраму Сабари, бывшего муфтия Иерусалима, утром в пятницу.