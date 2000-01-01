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Полиция задержала миллиардера Бени Штейнмеца14.08 10:21   MIGnews.com

Полиция задержала миллиардера Бени Штейнмеца

Управление по борьбе с коррупцией израильской полиции задержало миллиардера Бени Штейнмеца.

Штейнмец подозревается в отмывании денежных средств при махинациях с недвижимостью в Швейцарии и США.

Штейнмец, скандально известный своими сделками в Африке и вложениями в израильские старт-апы, “весит” около 4 миллиардов долларов и занимает 4-6 место в рейтинге самых богатых людей Израиля.

Штейнмец и его семья постоянно проживают в городе Женева, Швейцария.
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