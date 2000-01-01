14.08 11:47 MIGnews.com

В Триполи похитили экс-премьера Ливии

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Из отеля в Триполи похищен бывший премьер Ливии Али Зейдан, сообщил телеканал "Аль-Арабия". По данным источников канала, вооруженная группа похитила бывшего главу правительства из отеля и увезла в неизвестном направлении.За Али Зейданом приехали члены проправительственной Революционной бригады Триполи, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По неподтвержденным данным, они действовали по ордеру, выданному генеральным прокурором Ливии. В 2013 году в бытность Али Зейдана премьер-министром его уже похищали, но отпустили в тот же день.После свержения и убийства в 2011 году многолетнего главы Ливии Муаммара Каддафи страна переживает период острого кризиса. Там царит двоевластие: в городе Тобрук на востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи, правит Переходный национальный совет, сформированный при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара, ведущей затяжную войну с исламистами.