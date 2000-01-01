14.08 12:08 MIGnews.com

Арестованы члены семьи террориста атаковавшего в Халамиш

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В воскресенье пограничная полиция Израиля вместе с ЦАХАЛом арестовали еще двух членов семьи палестинского террориста, который три недели назад убил отца и двух его детей на Западном берегу. Их обвиняют в том, что они заранее знали об этом нападении и ничего не предприняли, чтобы остановить его.Представитель полиции Израиля Микки Розенфельд подтвердил арест членов семьи террориста, но подробности этого дела еще неизвестны, пока подозреваемые не будут допрошены.Напомним, 21 июля 19-летний Омар Абед, проникнув в дом в израильском поселке Халамиш, зарезал трех человек: 70-летнего Йосефа Саломона, его дочь, 46-летнюю Хаю, и его сына, 36-летнего Эльада Саломона. Жена убитого Йосефа – Това была тяжело ранена.Террориста нейтрализовал и арестовал сосед-военнослужащий, находящийся в отставке.По словам Абеда, он совершил ужасные убийства в знак протеста против мер безопасности на Храмовой Горе.После нападения, мать, отец и брат убийцы были арестованы в деревне Кобар за подстрекательство, после того как они призвали палестинцев убивать евреев.