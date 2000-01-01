Арестованы члены семьи террориста атаковавшего в Халамиш
В воскресенье пограничная полиция Израиля вместе с ЦАХАЛом арестовали еще двух членов семьи палестинского террориста, который три недели назад убил отца и двух его детей на Западном берегу. Их обвиняют в том, что они заранее знали об этом нападении и ничего не предприняли, чтобы остановить его.
Представитель полиции Израиля Микки Розенфельд подтвердил арест членов семьи террориста, но подробности этого дела еще неизвестны, пока подозреваемые не будут допрошены.
Напомним, 21 июля 19-летний Омар Абед, проникнув в дом в израильском поселке Халамиш, зарезал трех человек: 70-летнего Йосефа Саломона, его дочь, 46-летнюю Хаю, и его сына, 36-летнего Эльада Саломона. Жена убитого Йосефа – Това была тяжело ранена.
Террориста нейтрализовал и арестовал сосед-военнослужащий, находящийся в отставке.
По словам Абеда, он совершил ужасные убийства в знак протеста против мер безопасности на Храмовой Горе.
После нападения, мать, отец и брат убийцы были арестованы в деревне Кобар за подстрекательство, после того как они призвали палестинцев убивать евреев.