14.08 12:04 MIGnews.com

Йехуда Леви: Шломит Малка сильна, уже шутит с докторами

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Супруг раненой в результате падения с самоката модели Шломит Малка, знаменитый израильский актер Йехуда Леви сообщил о значительном улучшении состояния пострадавшей.Леви сказал: “Шломит пришла в себя, она сильна и уже шутит с докторами. Любовь и энергия народа Израиля работают, и мы чувствуем силу этой любви”.Доктор Ади Нимрод, начальник отделения реанимации больницы Ихилов сказал, что Малка полностью в сознании, самостоятельно дышит и разговаривает с персоналом.