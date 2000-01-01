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Йехуда Леви: Шломит Малка сильна, уже шутит с докторами 14.08 12:04   MIGnews.com

Йехуда Леви: Шломит Малка сильна, уже шутит с докторами

Супруг раненой в результате падения с самоката модели Шломит Малка, знаменитый израильский актер Йехуда Леви сообщил о значительном улучшении состояния пострадавшей.

Леви сказал: “Шломит пришла в себя, она сильна и уже шутит с докторами. Любовь и энергия народа Израиля работают, и мы чувствуем силу этой любви”.

Доктор Ади Нимрод, начальник отделения реанимации больницы Ихилов сказал, что Малка полностью в сознании, самостоятельно дышит и разговаривает с персоналом.
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