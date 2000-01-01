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www.royal.uk 14.08 13:42   MIGnews.com

СМИ: Елизавета II отрекается от престола

В правящих кругах Великобритании началась подготовка документов для передачи трона от правящей больше полувека королевы Елизаветы II ее 69-летнему сыну принцу Чарльзу. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

По данным источников издания в монаршей семье, Елизавета выразила готовность отречься от престола, но не раньше, чем через четыре года, — когда ей исполнится 95 лет. До той поры она ощущает в себе уверенность и силы править самостоятельно.

Источник издания сообщил, что королева "принимает во внимание свой возраст и хочет быть уверенной, что когда придет время для этого, передача короны пройдет беспроблемно".

Елизавета II взошла на престол в 1953 году. На сегодняшний день она является самым долгоправящим монархом Европы. Принцу Чарльзу — сыну королевы от принца Филиппа — в этом году исполняется 69 лет, и участия в управлении страной он пока не принимал.
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