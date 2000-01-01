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ФСБ задержала ИГиловцев, готовивших теракты в Москве 14.08 13:53   MIGnews.com

ФСБ задержала ИГиловцев, готовивших теракты в Москве

ФСБ задержала в столичном регионе террористов "Исламского государства", планировавших устроить серию взрывов в Москве.

"ФСБ России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы с использованием "террористов-смертников" и взрывных устройств большой мощности", - говорится в сообщении ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что "установлены и в результате спецоперации задержаны члены террористической группы, среди которых: куратор подготовки преступления - эмиссар запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника". Террористическая группа состояла из гражданина России и трех граждан государств центральноазиатского региона.

В ФСБ добавили, что в Подмосковье обнаружена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В спецслужбе отметили, что готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями ИГ, "в том числе находящимися в международном розыске Назаровым и Ширинджоновым - руководителем школы подрывников ИГ".
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