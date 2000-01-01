14.08 14:05 MIGnews.com
Задержан руководитель компании Безек
Крупнейшая коммуникационная компания Израиля, Безек, сообщила о том, что заместитель совета директоров компании, Давид Гранот, задержан полицией и в настоящий момент допрашивается.
Заявление было распространено среди участников торгов на тель-авивской фондовой бирже.
Гранот проходит по делу об отмывании денежных средств миллиардером Бени Штейнмицем.
Гранот исполнял обязанности главы совета директора Безек после того, как от должности был отстранен Шауль Элович. Эловичаа подозревают в махинациях с ценными бумагами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии