14.08 14:05 MIGnews.com

Задержан руководитель компании Безек

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Крупнейшая коммуникационная компания Израиля, Безек, сообщила о том, что заместитель совета директоров компании, Давид Гранот, задержан полицией и в настоящий момент допрашивается.Заявление было распространено среди участников торгов на тель-авивской фондовой бирже.Гранот проходит по делу об отмывании денежных средств миллиардером Бени Штейнмицем.Гранот исполнял обязанности главы совета директора Безек после того, как от должности был отстранен Шауль Элович. Эловичаа подозревают в махинациях с ценными бумагами.