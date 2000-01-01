Родители Адара Голдина обвинили "Гаарец" в бессердечии
Родители погибшего офицера ЦАХАЛа Адара Голдина раскритиковали издателя газеты "Гаарец" Амоса Шокена после опубликованного им доклада на счет объема поставок электроэнергии сектору Газа.
"Гаарец" продолжает свое антиизраильский крен: каждый день он публикует информацию о том, сколько киловатт электроэнергии получают в Газе, абсолютно игнорируя тот факт, что ХАМАС по-прежнему удерживает в плену двух наших сыновей, являющихся гражданами Израиля", - пишут Симха и Лея Голдины.
Напомним, что Адар Голдин и Орон Шауль погибли летом 2014 года во время операции "Нерушимая Скала" в секторе Газа, после чего были похищены палестинскими боевиками и удерживаются в секторе Газа.
"Нам стыдно за вас и "Гаарец". Вы предпочитаете поддерживать нуждающихся граждан в Газе, но вам не жаль израильские семьи, чьи близкие находятся в руках ХАМАСа", - добавили родные похищенного солдата.
Ответ Амоса Шокена не заставил себя долго ждать.
"Я ощущаю вашу боль, но если сегодня председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас отключит в Газе электричество, это сделает его вашим партнером? Вернет ли ХАМАС израильтян за 4 часа электричества в сутки вместо 2? Так что это действительно никак не взаимосвязано", - пишет журналист.
"Аббас делает то, что решает делать или не делать его комитет с единственной целью – надавить на ХАМАС. Вы и "Гаарец" освобождаете ХАМАС от всей ответственности за ситуацию, созданную самим ХАМАСом. Позор", - обвинил его Голдины.