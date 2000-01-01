14.08 22:18 MIGnews.com

ISIS готовил Москве "Мать Сатаны"

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ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания предполагаемых боевиков "Исламского государства"*, готовивших теракты на транспорте и в торговых комплексах в Москве, передает РИА Новости.В военных целях это вещество практически не применяется из-за летучести, чувствительности к ударам, нагреванию и другим внешним воздействиям, из-за чего процесс создания взрывных устройств на основе этого вещества — опасен (по этой причине трипероксид ацетона, как иногда пишут в СМИ, террористы называют "мать Сатаны"). По мощности трипероксид ацетона практически равен тротилу.На кадрах показаны многочисленные канистры с ацетоном, упаковки пищевой соды, большая канистра с медицинской перекисью водорода и емкости с электролитом. Также продемонстрированы принадлежавшие задержанным гранаты, автоматы и патроны.В понедельник ФСБ объявила о задержании четырех членов группы ИГ*, которые планировали теракты в столице. Взрывы предполагалось осуществить с помощью террористов-смертников. Ячейка состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии.Позже суд арестовал троих задержанных, уроженцев Таджикистана. Двое из них признали вину, третий свою причастность к готовившимся преступлениям отрицает.За последние месяцы это уже вторая подобная спецоперация в Московском регионе: в мае ФСБ сообщала о задержании четырех боевиков, тоже граждан России и государств Средней Азии, готовивших взрывы на транспортных объектах. В обоих случаях теракты готовились при участии главарей "Исламского государства"*, находящихся в Сирии.Как рассказал РИА Новости ранее ветеран группы "Альфа" Сергей Гончаров, чем больше поражений ИГ* будет терпеть на поле боя, тем больше будет проблем с противодействием террористам в странах исхода боевиков, в том числе в России.*Террористическая организация, запрещенная в России.