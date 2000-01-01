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На шоссе 4 обрушился мост: есть пострадавшие 14.08 21:37   MIGnews.com

На шоссе 4 обрушился мост: есть пострадавшие

На участке шоссе 4 между Гиват Шмуэль и Бней-Браком обвалился пешеходный мост у перекрестка "Кока-Кола". Инцидент произошел после того, как нарушивший все допустимые габариты грузовик, груженный экскаватором, врезался в мост.

Как сообщает 2-й канал ИТВ, в результате происшествия пострадали как минимум два человека. Один из их – водитель грузовика – до сих пор находится внутри автомобиля. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Из-за случившегося шоссе 4 некоторое время было перекрыто в обоих направлениях. Сейчас в движение южном направлении удалось восстановить.

Спасатели разбирают завалы, но без помощи крана они не справятся. Они ждут, пока подъедет кран, чтобы поднять бетонные части обрушившегося моста.


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