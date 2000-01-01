14.08 21:37 MIGnews.com

На шоссе 4 обрушился мост: есть пострадавшие

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На участке шоссе 4 между Гиват Шмуэль и Бней-Браком обвалился пешеходный мост у перекрестка "Кока-Кола". Инцидент произошел после того, как нарушивший все допустимые габариты грузовик, груженный экскаватором, врезался в мост.Как сообщает 2-й канал ИТВ, в результате происшествия пострадали как минимум два человека. Один из их – водитель грузовика – до сих пор находится внутри автомобиля. Медики оценивают его состояние как тяжелое.Из-за случившегося шоссе 4 некоторое время было перекрыто в обоих направлениях. Сейчас в движение южном направлении удалось восстановить.Спасатели разбирают завалы, но без помощи крана они не справятся. Они ждут, пока подъедет кран, чтобы поднять бетонные части обрушившегося моста.