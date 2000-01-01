15.08 10:13 MIGnews.com

Альпийский отель просит "евреев-грязнуль" купаться

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Посетители расположенного в швейцарских Альпах отеля Aparthaus Paradies обнаружили несколько достаточно оскорбительных записок с обращением к туристам еврейского и израильского происхождения."Наши еврейские гости – женщины, мужчины и дети – пожалуйста, принимайте душ перед тем, как заходить в бассейн. Если вы нарушите правила, мы будем вынуждены закрыть для вас бассейн. Благодарим за понимание", - говорится в объявлении.Вторая записка, оставленная на холодильнике, гласила: "Наши гости из Израиля, доступ к холодильнику вы можете получить только в следующее время: 10:00-11:00 и 16:30-17:30. Надеюсь, вы понимаете, что нашей команде не нравится, когда ее постоянно отвлекают".Помимо того, что произошедшее оскорбило израильских посетителей отеля, свое возмущение выразила в заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели, которая назвала произошедшее "худшим и отвратительнейшим проявлением антисемитизма". По данному поводу она переговорила с послом Израиля в Швейцарии Джейкобом Кейдаром, который сообщил ей о том, что состоянием на данный момент объявления уже убрали, а также что он обсудил случившееся со швейцарским МИДом."К сожалению, антисемитизм в Европе по-прежнему остается реальностью, и мы должны следить за тем, чтобы наказание за такие инциденты послужило сдерживающим фактором для всех тех, кто еще лелеет зародыши антисемитизма", - заявила она.2-му каналу ИТВ менеджер Aparthaus Paradies Рут Томан подтвердила то, что объявления уже убрали. По ее словам, евреи части посещают ее заведение, поэтому их всегда рады принимать. Кроме того, отель очень популярен среди ультраортодоксов ввиду приспособленности к их потребностям."Объявление на холодильник повесили, потому что рабочий холодильник использовали только евреи. А объявление о душе повесили после того, как две еврейские девушки пошли в бассейн, минуя душ, проигнорировав знак, адресованный всем гостям. Поэтому было размещено персональное объявление, чтобы обратить их внимание на это", - заявило руководство отеля.