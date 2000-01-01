15.08 06:22 MIGnews.com

Провокация иранских ВВС в Персидском заливе

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Иранский беспилотный летательный аппарат приблизился на расстояние 91,4 метров к авианосцу ВМС США "Нимиц" в Персидском заливе. Об этом сообщила в понедельник американская телекомпания ABC, которая ссылается представителя Пятого флота ВМС США лейтенанта Яна Макконаги."На иранском дроне не были включены навигационные огни, когда он был в непосредственной близости от американского авианосца "Нимиц", - сказал он.При этом иранская сторона проигнорировала американские сообщения по радиосвязи. Макконаги назвал подобные действия Ирана опасными и непрофессиональными.