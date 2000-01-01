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17 человек убиты в ходе атаки в кафе в Буркина-Фасо 14.08 07:10   MIGnews.com

17 человек убиты в ходе атаки в кафе в Буркина-Фасо

Неизвестные вооруженные лица атаковали ресторан Стамбул в Уагадугу, столице Буркина-Фасо.

Террористы забаррикадировались в ресторане и начали расстреливать посетителей.

Убиты 17 человек, ранены восемь. Жертвы, в основном - иностранные граждане. Власти пытаются идентифицировать жертв.

Вооруженные силы республики блокировали все дороги, ведущие в аэропорт Уагадугу. Полиция расследует обстоятельства нападения.
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