14.08 07:10 MIGnews.com

17 человек убиты в ходе атаки в кафе в Буркина-Фасо

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Неизвестные вооруженные лица атаковали ресторан Стамбул в Уагадугу, столице Буркина-Фасо.Террористы забаррикадировались в ресторане и начали расстреливать посетителей.Убиты 17 человек, ранены восемь. Жертвы, в основном - иностранные граждане. Власти пытаются идентифицировать жертв.Вооруженные силы республики блокировали все дороги, ведущие в аэропорт Уагадугу. Полиция расследует обстоятельства нападения.