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Известны адреса переселения москвичей по программе реновации | Фото: Thinkstock14.08 07:14   MIGnews.com

Известны адреса переселения москвичей по программе реновации

Московские власти определили первые 113 площадок, на которых будут строиться дома по программе реновации, сообщает газета "Ведомости".

На некоторых из них сейчас уже идет строительство, на других находятся готовые дома, а также парковки, ветхие здания или пустыри.

Строительством на всех площадках в настоящей момент занимается казенное предприятие "Управление гражданского строительства". Сейчас у него 13 полностью готовых домов: семь в Бескудниковском районе, три - в Измайлово, еще четыре - в Западном административном округе. В них будет сденлан ремонт комфорт-класса, после чего эти дома будут полностью готовы к заселению.

"Ведмоости" отмечают, что несколько домов из этого списка относятся к комфорт-классу; они расположены в квартале 32-33 между Ленинским проспектом и проспектом Вернандского, а также улицами Удальцова и Лобачевского.

Всего московские власти рассматривают 323 стартовые площадки для строительства по программе реновации.
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