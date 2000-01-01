14.08 07:14 MIGnews.com

Известны адреса переселения москвичей по программе реновации

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Московские власти определили первые 113 площадок, на которых будут строиться дома по программе реновации, сообщает газета "Ведомости".На некоторых из них сейчас уже идет строительство, на других находятся готовые дома, а также парковки, ветхие здания или пустыри.Строительством на всех площадках в настоящей момент занимается казенное предприятие "Управление гражданского строительства". Сейчас у него 13 полностью готовых домов: семь в Бескудниковском районе, три - в Измайлово, еще четыре - в Западном административном округе. В них будет сденлан ремонт комфорт-класса, после чего эти дома будут полностью готовы к заселению."Ведмоости" отмечают, что несколько домов из этого списка относятся к комфорт-классу; они расположены в квартале 32-33 между Ленинским проспектом и проспектом Вернандского, а также улицами Удальцова и Лобачевского.Всего московские власти рассматривают 323 стартовые площадки для строительства по программе реновации.