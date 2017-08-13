14.08 09:08 MIGnews.com

Ашдод: столкновения инвалидов с полицией, пять арестов

הפגנת הנכים בכביש 4: תיעוד - מפגינה בכיסא גלגלים מנסה להסיר מהכביש דוקרנים שהונחו במקום על ידי המשטרה (צילום: דוברות המשטרה) • @bokeralmog pic.twitter.com/UX9E3FSufx — חדשות 10 (@news10) August 13, 2017

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Демонстрация протеста инвалидов в Ашдоде сопровождалось насилием и атаками против полицейских.Полиция арестовала пять человек и доставила их на полицейскую станцию Ашдода.Полиция заявила, что при попытке снять блок-пост инвалидов на шоссе №4 полицейские были атакованы , их избили частями инвалидных колясок. Инвалиды также угрожали самосожжением. Инвалиды также привезли покрышки и горючие материалы, и намеревались поджечь покрышки на дороге.Инвалиды утверждают, что полиция обошлась с ними “брутально”, и что они “ментально пострадали”.Инвалиды блокировали шоссе №4 в районе Бней Даром, требуя, чтобы пенсия по инвалидности была повышена до уровня минимальной зарплаты.