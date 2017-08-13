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14.08 09:08   MIGnews.com

Ашдод: столкновения инвалидов с полицией, пять арестов

Демонстрация протеста инвалидов в Ашдоде сопровождалось насилием и атаками против полицейских.

Полиция арестовала пять человек и доставила их на полицейскую станцию Ашдода.




Полиция заявила, что при попытке снять блок-пост инвалидов на шоссе №4 полицейские были атакованы , их избили частями инвалидных колясок. Инвалиды также угрожали самосожжением. Инвалиды также привезли покрышки и горючие материалы, и намеревались поджечь покрышки на дороге.

Инвалиды утверждают, что полиция обошлась с ними “брутально”, и что они “ментально пострадали”.

Инвалиды блокировали шоссе №4 в районе Бней Даром, требуя, чтобы пенсия по инвалидности была повышена до уровня минимальной зарплаты.
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