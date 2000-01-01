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Полиция задержала израильского миллиардера | Фото: Thinkstock14.08 09:01   MIGnews.com

Полиция задержала израильского миллиардера

По сообщениям израильских СМИ, отдел по борьбе с коррупцией полиции задержал “известного израильского миллиардера” по подозрению во взяточничестве и отмывании денежных средств.

Всего по делу задержаны пять человек. В домах задержанных идут обыски.

Задержанная группа подозревается в том, что систематически отмывала денежные средства путем составления ложных контрактов на торговлю недвижимостью в Швейцарии и США.
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