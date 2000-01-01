14.08 09:47 MIGnews.com

В Буркина-Фасо ликвидировали боевиков, напавших на кафе

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Трое боевиков, напавших на кафе в столице Буркина-Фасо Уагадугу, где погибли 17 человек, ликвидированы силами безопасности страны, передает Reuters.По словам министра связи Буркина-Фасо Реми Данджину, не исключено, что случившееся могло быть терактом. По факту нападения проводится расследование.С местными властями в постоянном контакте находится посольство Франции. В коммюнике французского МИД говорится, что французам рекомендовано избегать район, где произошел инцидент. Дипведомство также выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших.Нападение было совершено в ночь на понедельник. Трое вооруженных мужчин подъехали к турецкому кафе на автомобиле и открыли стрельбу по посетителям. В результате 17 человек погибли, еще восемь ранены.