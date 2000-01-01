14.10 11:01 MIGnews.com

Президент сломал нос, принимая ванну

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На первый взгляд такое обыденное занятие, как принятие ванной, завершилось для исландского президента Гвюдни Йоуханнессона в больнице – на своей странице в Facebook политик сообщил, что потерял сознание, упал и сломал нос."Теплая и уютная ванна вчера ночью оказалась слишком горячей и уютной", - пишет 49-летний Йоуханнессон 12 октября.Помимо сломанного носа, президент – в прошлом профессор истории – получил ссадины на лбу. После случившегося его сразу же доставили в больницу, где ему наложили швы. Йоуханнессон благодарит травматологов за качественную и оперативную работу и всех неравнодушных.Сейчас, как утверждает Гвюдни Йоуханнессон, он чувствует себя хорошо, однако на ежегодной ассамблее исландской некоммерческой организации Arctic Circle, которая занимается сохранением Арктики и решением проблемы таяния льдов, он появился с пластырем на лбу.