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Президент принимал ванну и сломал нос | Фото: Arctic Circle/Flickr14.10 11:01   MIGnews.com

Президент сломал нос, принимая ванну

На первый взгляд такое обыденное занятие, как принятие ванной, завершилось для исландского президента Гвюдни Йоуханнессона в больнице – на своей странице в Facebook политик сообщил, что потерял сознание, упал и сломал нос.

"Теплая и уютная ванна вчера ночью оказалась слишком горячей и уютной", - пишет 49-летний Йоуханнессон 12 октября.

Помимо сломанного носа, президент – в прошлом профессор истории – получил ссадины на лбу. После случившегося его сразу же доставили в больницу, где ему наложили швы. Йоуханнессон благодарит травматологов за качественную и оперативную работу и всех неравнодушных.

Сейчас, как утверждает Гвюдни Йоуханнессон, он чувствует себя хорошо, однако на ежегодной ассамблее исландской некоммерческой организации Arctic Circle, которая занимается сохранением Арктики и решением проблемы таяния льдов, он появился с пластырем на лбу.
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