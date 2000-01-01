14.10 13:04 MIGnews.com

"Столицу ISIS" освободили от террористов

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Основной оплот боевиков ISIS, самопровозглашенную столицу "исламского халифата" – город Ракку – полностью освободили от террористов. Об этом сообщила "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники на местах.По словам собеседника телеканала, боевики добровольно разоружились и сдались отрядам "Сил демократической Сирии" (SDF), поддерживаемым западной коалицией во главе с США.Накануне представитель Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что под контролем террористов оставалось менее 8% (14,8 тыс. кв. км) территории Сирии.Стоит отметить, что Ракка находиласт под контролем боевиков с 2013 года. Кампания по ее освобождению началась в ноябре прошлого года, а к штурму города коалиция во главе с США и SDF приступили 6 июня.