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В Ирландии стало на треть больше евреев | Фото: Thinkstock14.10 14:25   MIGnews.com

В Ирландии стало на треть больше евреев

За последние пять лет численность еврейского населения Ирландии выросла почти на треть, о чем со ссылкой на данные проведенной в прошлом году переписи населения сообщает Irish Times.

Как пишет издание, в 2016 году в Ирландии насчитывалось 2 557 евреев - на 28,9% больше, чем в 2011 году, когда перепись проводили в последний раз. При этом более половины всех ирландских евреев живут в столице, Дублине. Здесь же остались и последние три действующие синагоги, тогда как в 40-ых годах их было 11.

Для многих эта статистика станет очень неожиданной, так как еврейское население этой страны стабильно убывало с 1946 года, когда в Ирландии насчитали почти 4 тысячи евреев. Но, несмотря на все опасения, данные за 2016 год стали самыми высокими, начиная с 1971 года.

Рост числа евреев газета объясняет притоком молодых профессионалов, работающих в международных американских компаниях, которые открыли свои филиалы на "изумрудном острове". При этом в Irish Times утверждают, что подавляющее большинство новоприбывших евреев "повторяют молодежные тенденции в других более крупных религиозных секторах и являются преимущественно светскими и не придерживаются религиозных практик".

В местной еврейской общине эти данные считают неполными.

"На самом деле, точное количество проживающих в Ирландии сегодня евреев может запросто превышать 3 тысячи. Если брать во внимание не практикующих иудаизм регулярно и рожденных в смешанных браках, я уверен, что фактическое число евреев в нашей стране выше, чем отражает перепись", - утверждает председатель Еврейского представительного совета Ирландии Морис Коэн.

Irish Independent только подтверждает его догадки. Издание утверждает, что в анкете для переписи не было варианта "еврей" в графе "вероисповедание". Ирландцам необходимо было выбрать "другое" и вписать ответ в пустое поле слово.
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