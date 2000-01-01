14.10 16:59 MIGnews.com

Видео: неожиданный поступок льва напугал туристов

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Лев напугал туристов неожиданным рыком, находившихся в машине. Инцидент произошел в национальном парке Kruger, согласно информации газеты газета Daily Mail.На опубликованном британским изданием видео, несколько машин с туристами окружили льва и львицу. Животные изначально лениво лежали на дороге, но потом "царь зверей" резко встал на лапы. По-видимому, излишние внимание туристов начало раздражать льва.Рык льва напугал туристов, в особенности ребенка, высунувшегося из машины, чтобы снять хищника. Скорее всего, туристы подумали, что лев собирается напасть на них и быстро закрыли окна автомобиля.Но после того, как зверь выразил свое "недовольство", он со своей спутницей ушел.