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Видео: неожиданный поступок льва напугал туристов | Фото: Thinkstock14.10 16:59   MIGnews.com

Видео: неожиданный поступок льва напугал туристов

Лев напугал туристов неожиданным рыком, находившихся в машине. Инцидент произошел в национальном парке Kruger, согласно информации газеты газета Daily Mail.

На опубликованном британским изданием видео, несколько машин с туристами окружили льва и львицу. Животные изначально лениво лежали на дороге, но потом "царь зверей" резко встал на лапы. По-видимому, излишние внимание туристов начало раздражать льва.



Рык льва напугал туристов, в особенности ребенка, высунувшегося из машины, чтобы снять хищника. Скорее всего, туристы подумали, что лев собирается напасть на них и быстро закрыли окна автомобиля.

Но после того, как зверь выразил свое "недовольство", он со своей спутницей ушел.
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