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Слон затоптал беженцев в Мьянме | Фото: Thinkstock14.10 18:39   MIGnews.com

Слон затоптал беженцев в Мьянме

Дикий слон насмерть затоптал четырех беженцев - рохинджа. Отмечается, что животное выбежало из джунглей и направилось в сторону палаточного лагеря беженцев, расположенного рядом с границей Бангладеш и Мьянмы.

Об этом сообщает портал Bd24 в субботу, 14 октября.

Два человека скончались на месте происшествия, остальные – в больнице. Жертвами инцидента стали женщина и трое детей, согласно данным полиции.

Около месяца назад в лагере произошел аналогичный случай. Тогда погибли два человека.

Рохинджа — этническое меньшинство, компактно проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн.
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