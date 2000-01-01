Слон затоптал беженцев в Мьянме

Дикий слон насмерть затоптал четырех беженцев - рохинджа. Отмечается, что животное выбежало из джунглей и направилось в сторону палаточного лагеря беженцев, расположенного рядом с границей Бангладеш и Мьянмы.
Об этом сообщает портал Bd24 в субботу, 14 октября.
Два человека скончались на месте происшествия, остальные – в больнице. Жертвами инцидента стали женщина и трое детей, согласно данным полиции.
Около месяца назад в лагере произошел аналогичный случай. Тогда погибли два человека.
Рохинджа — этническое меньшинство, компактно проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн.