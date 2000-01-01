14.10 18:39 MIGnews.com

Слон затоптал беженцев в Мьянме

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Дикий слон насмерть затоптал четырех беженцев - рохинджа. Отмечается, что животное выбежало из джунглей и направилось в сторону палаточного лагеря беженцев, расположенного рядом с границей Бангладеш и Мьянмы.Об этом сообщает портал Bd24 в субботу, 14 октября.Два человека скончались на месте происшествия, остальные – в больнице. Жертвами инцидента стали женщина и трое детей, согласно данным полиции.Около месяца назад в лагере произошел аналогичный случай. Тогда погибли два человека.Рохинджа — этническое меньшинство, компактно проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн.