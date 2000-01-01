14.10 18:58 MIGnews.com

Двойной теракт в Сомали, десятки погибших

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Два автомобиля, начиненных взрывчаткой взорвались в центре столицы Сомали Могадишо. Инцидент произошел в субботу, 14 октября.Жертвами двойного теракта стали 40 человек. Также десятки жителей получили ранения.На данный момент никто из группировок е взял на себя ответственность, передает агентство Reuters.Сообщается, взрыв прогремел рядом с правительственными учреждениями, ресторанами и гостиницей.В результате теракта были уничтожены десятки машин и несколько зданий.