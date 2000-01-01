14.10 08:56 MIGnews.com

Датский пенсионный фонд объявил бойкот из-за поселений

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Один из крупнейших пенсионных фондов Дании объявил о бойкоте и что не станет инвестировать в четыре компании, которые работают в израильских поселениях в Иудее и Самарии.Обновленный черный список Sampension, в распоряжении которого находится 290 млрд. датских крон (чуть больше 46 млрд. долларов), опубликовал на прошлой неделе. Кроме двух крупнейших израильских банков "Апоалим" и "Леуми", в него попали телекоммуникационный гигант "Безек" и немецкий производитель стройматериалов HeidelbergCement.Как говорится в обнародованном пресс-релизе, пенсионный фонд датских госслужащих решил отстраниться от этих четырех компаний на фоне их роли в "финансировании поселений, добыче природных ресурсов и создании инфраструктуры для телекоммуникаций на оккупированной территории".Стоит отметить, если роль израильских компаний в поселениях очевидна, то HeidelbergCement в Иудее и Самарии представляет ее дочерняя компания Hanson Israel, которая разрабатывает карьер "Нахаль Раба" около деревни Аз-Завийя, где также находятся ее асфальтный и два бетонных завода. Палестинцы называют это кражей их природных ресурсов и, соответственно, соучастием в военном преступлении.Помимо этих четырех компаний, в Sampension заявили о переговорах с шестью другими международными корпорациями на счет того, что их экономическая деятельность в поселениях может нарушать "международные принципы".Пока остается неясным, каким именно образом решение Sampension повлияет на исключенные фирмы, так как, к примеру, по данным Jerusalem Post, на сегодняшний день у фонда нет инвестиций в "Апоалиме".В "Безеке" и HeidelbergCement отказались это как-либо комментировать, тогда как "Леуми" и министерство экономики Израиля не смогли ознакомиться с пресс-релизом.На данный момент в черный список датского фонда входят десятки компаний, включая израильского производителя боеприпасов Aryt Industries и одного из крупнейший участников израильского оборонпрома Elbit Systems. Кроме того, бойкот был объявлен американским компаниям Boeing и Lockheed Martin.