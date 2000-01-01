Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Датский пенсионный фонд объявил бойкот из-за поселений | Фото: Takver/Flickr14.10 08:56   MIGnews.com

Датский пенсионный фонд объявил бойкот из-за поселений

Один из крупнейших пенсионных фондов Дании объявил о бойкоте и что не станет инвестировать в четыре компании, которые работают в израильских поселениях в Иудее и Самарии.

Обновленный черный список Sampension, в распоряжении которого находится 290 млрд. датских крон (чуть больше 46 млрд. долларов), опубликовал на прошлой неделе. Кроме двух крупнейших израильских банков "Апоалим" и "Леуми", в него попали телекоммуникационный гигант "Безек" и немецкий производитель стройматериалов HeidelbergCement.

Как говорится в обнародованном пресс-релизе, пенсионный фонд датских госслужащих решил отстраниться от этих четырех компаний на фоне их роли в "финансировании поселений, добыче природных ресурсов и создании инфраструктуры для телекоммуникаций на оккупированной территории".

Стоит отметить, если роль израильских компаний в поселениях очевидна, то HeidelbergCement в Иудее и Самарии представляет ее дочерняя компания Hanson Israel, которая разрабатывает карьер "Нахаль Раба" около деревни Аз-Завийя, где также находятся ее асфальтный и два бетонных завода. Палестинцы называют это кражей их природных ресурсов и, соответственно, соучастием в военном преступлении.

Помимо этих четырех компаний, в Sampension заявили о переговорах с шестью другими международными корпорациями на счет того, что их экономическая деятельность в поселениях может нарушать "международные принципы".

Пока остается неясным, каким именно образом решение Sampension повлияет на исключенные фирмы, так как, к примеру, по данным Jerusalem Post, на сегодняшний день у фонда нет инвестиций в "Апоалиме".

В "Безеке" и HeidelbergCement отказались это как-либо комментировать, тогда как "Леуми" и министерство экономики Израиля не смогли ознакомиться с пресс-релизом.

На данный момент в черный список датского фонда входят десятки компаний, включая израильского производителя боеприпасов Aryt Industries и одного из крупнейший участников израильского оборонпрома Elbit Systems. Кроме того, бойкот был объявлен американским компаниям Boeing и Lockheed Martin.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:14
Страны Залива подписались под каждым словом Трампа
07:52
Новый директор ЮНЕСКО просит Израиль и США передумать
07:11
Рухани: Угрозы Трампа – бред
06:34
Москва раскритиковала решение Трампа по Ирану
05:32
Рыбака забрали в реанимацию после поцелуя рыбы
04:27
Найден гигантский пожиратель двойников Земли
03:51
Мускулистого кенгуру из Австралии сравнили с Путиным
02:31
Роуз Макгоуэн рассказала всю правду
01:02
Вышел трейлер ужастика по мотивам "Людей Икс"
00:24
Клип Despacito бьёт рекорды
23:33
В США продали недокуренную сигару Уинстона Черчилля
22:12
Не Вайнштейном единым
21:44
Нетаниягу в восторге от "мужественного" решения Трампа
21:33
Новым директором ЮНЕСКО стала еврейка
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus