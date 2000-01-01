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Ножевое нападение в пермской школе: новые сведения 15.01 10:21   MIGnews.com

Ножевое нападение в пермской школе: новые сведения

В результате резни в №127 школе в Перми, пострадали около 15 человек. Такие данные предоставила пресс-служба администрации города.

"По данным краевого министерства здравоохранения, на данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализированы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя Следственного управления (СУ) СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, при нападении пострадали ученики четвертого класса.

В тоже время в краевом министерстве здравоохранения сообщили о 12 пострадавших доставленных в местные больницы с ножевыми ранениями.

"На данный момент 12 человек госпитализировано. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет направлены в городскую клиническую больницу №4... Им уже проводятся операции. Еще девять пострадавших детей осмотрены врачами, обнаружены незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ТАСС, из Москвы в регион были направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Их главной задачей является оказание помощи в проведении расследования происшествия.
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