16.01 03:38 MIGnews.com

Дело Серебренникова: сумма ущерба увеличилась вдвое

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Ущерб по делу "Седьмой студии" вырос практически вдвое – с 68 млн до 133 млн рублей, передает "Интерфакс", ссылаясь на слова адвоката одной из фигуранток дела, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, Ирину Поверинову."Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была", - приводит ее слова агентство.Также Повериновал сообщила, что объем уголовного дела уже превышает 100 томов.Бывшего художественного руководителя "Гоголь-центра", Кирилла Серебренникова, экс-главу департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софью Апфельбаум, бывшего гепродюсера "Седьмой студии" и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, экс-директора организации Юрия Итина и бывшего главбуха Нину Масляеву обвиняют хищении денежных средств, выделенных Минкультуры на развитие проекта "Платформа". Помимо этого, к основным фигурантам дела относят и экс-генпродюсера "Седьмой студии" Екатерину Воронову. Однако незадолго до объявления в розыск ей удалось выехать из России – ее арестовали заочно и объявили в международный розыск.Все обвиняемые, кроме Малобродского (заключен под стражу) и уехавшей из России Вороновой находятся под домашним арестом.Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.