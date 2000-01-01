15.01 12:06 MIGnews.com

Евреи-реформисты судятся с Израилем за Стену Плача

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Израильское движение реформистского и прогрессивного иудаизма, а также "Женщины Стены", обвинив правительство Еврейского государства в невыполнении соглашения о создании смешанного участка для молитв у Стены Плача, потребовало у Верховного суда Справедливости приказать Израилю придерживаться своих обязательств.Напомним, что в июне прошлого года на фоне давления со стороны ультраортодоксальных членов коалиции правительство заморозило план об оформлении полноценного молитвенного участка.В воскресенье, 14 января, истцы обратились в БАГАЦ с ходатайством и спросили, почему женщинам не разрешают молиться вместе с мужчинами. Президента суда Эстер Хают, в свою очередь, напомнила адвокату государства Нахи Бенору о том, что, согласно правилам Стены Плача, находящиеся в общественном книги Торы нельзя выносить на главную площадь, а находятся они в мужском участке."Почему бы не позволить женщинам использовать книги Торы прямо там?" - спросила она.Аргумент Бенора о том, что в южной части Котеля уже существует участок, где уже мужчины могут молиться вместе с женщинами, адвокат истцов Орли Эрез-Лиховский восприняла в штыки. По ее словам, заборы и ограды, за которыми находится участок, создают впечатление "прокаженности" реформистов, а правительство в свое время обещало "прогрессивным" евреям, что их чувства не будут оскорблены.В отдельных ходатайствах истцы просили БАГАЦ разрешить женщинам молиться в женском молитвенном участке с талитах (молитвенных платках) и с книгами Торы.Несмотря на то, что реформисты обвинили противников создания общего участка в экстремизме и бескомпромиссности, судьи не особо пошли им на уступки. Однако когда в зале включили видеозаписи достаточного атак ортодоксальных евреев на "Женщин Стены", суд призвал государство сделать больше, чем просто предотвратить эти нападения.