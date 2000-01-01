15.01 13:41 MIGnews.com

Американцы в ужасе: на Гаваях прозвучала ракетная тревога

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В субботу, 13 января, на Гавайях прозвучала ракетная тревога, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения очевидцев.По словам местной журналистки, Сары Доншей, гавайцы приняли всерьёз распространённое сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета."Моя семья была на северном побережье. Они прятались в гараже. Моя мать и сестра плакали. Ложная тревога, но многие потрясены", — пишет Доншей в Twitter.Также оповещение о ядерной атаке прокомментировал голливудский актер Джим Керри, назвав сообщение "сумасшедшим"."Я проснулся сегодня на Гавайях, и у меня осталось 10 минут жизни", — написал Керри в своем Twitter.По словам депутата Мэттью Лопрести, предупреждение о нападении привело его в ужас. "Мы спрятались в ванной вместе с детьми и молились. Я писал и звонил родным и близким, уговаривая их найти укрытие", — признался депутат.Сообщается, инцидент случился по вине одного из сотрудников ответственных служб, который случайно "нажал не ту кнопку". С соответствующим опровержением информации о ядерном ударе по Соединенным Штатам Америки, губернатор округа Дэвид Айдж выступил только спустя почти 40 минут после предупреждения. По факту происшествия американские власти инициировали расследование, а президент США Дональд Трамп выразил надежду, что пожные тревоги о ракетном нападении больше не повторятся.