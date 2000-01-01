15.01 13:57 MIGnews.com

Резня в пермской школе: ужасающие сведения очевидцев

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Виновники в резне в пермской школе №127 действовали молчали и хладнокровно. Об этом сообщает Лайф, ссылаясь на слова одного из пострадавших в поножовщине."У нас был урок труда, нам учительница объясняла, что делать. И вдруг к нам ворвались два старшеклассника, одетые в чёрное, подошли к учительнице и стали наносить удары ножом. Мы испугались, стали кричать: "Помогите!" — и отходить к окну, — вспоминает 11-летний ученик 4 "Б".Также мальчик рассказал, что во время зверского нападения, второй подросток охранял дверь, не выпуская испуганных четвероклассников из помещения."Когда мы к нему подходили, он выставлял нож. Когда мы убегали, первый старшеклассник стал наносить удары ножом и по нам. Когда он нанёс мне удары ножом, я отбежал к окну, тогда ко мне подошёл второй старшеклассник и жестами показал, что не будет меня бить, потому что я поднял руки", — говорит пострадавший.Кроме этого, он назвал имя злоумышленника. По словам ребенка, нападавшего подростка зовут Лев Б. Также он сообщил, что злоумышленники атаковали всех, кто пытался вырваться из класса. По его словам, им удалось спастись благодаря счастливому стечению обстоятельств: атакующие отошли от двери, что и позволило детям выбежать из помещения.Напомним, инцидент произошел сегодня утром в школе № 127 Мотовилихинского района Перми. В результате нападения пострадали 15 человек, в том числе учительница. Нападавшие были задержаны.По некоторым данным, целью нападавших была учительница Наталья Шагулина, которая могла иметь отношение к отчислению из школы одного из злоумышленников. Но после того как дети выбежали их учебного помещения, между ними произошел конфликт, перешедший в драку.Также в СМИ появилась информация, что устроившие нападение школьники интересовались убийством в американской школе "Колумбайн". По данным МВД, один из преступников состоял на учете в психоневрологическом диспансере: он отличался агрессивным поведением, а по словам учеников школы, даже принимал наркотики и пытался покончить с собой.Напомним, в сентябре 2017 года в школе №1 в подмосковной Ивантеевке, один учеников учебного заведения устроил стрельбу и напал на свою преподавательницу, орудуя кухонным топориком. В результате происшествия пострадали четыре человека.