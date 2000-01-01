15.01 23:10 MIGnews.com

Википедия: Путин - победитель еще несостоявшихся выборов

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Популярная интернет-энциклопедия "Википедия" досрочно объявила победителем на предстоящих президентских выборах в России в 2018 году, действующего лидера страны Владимира Путина.При этом, как отмечают СМИ, поисковая система Google показывает данные о Путине-"победителе" не только на русском, но и на английском, независимо от варианта поискового запроса.Напомним, до выборов президента РФ осталось чуть менее двух месяцев: они стартуют 18 марта.