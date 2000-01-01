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Отец из Газы привез ребенка в израильскую больницу и сбежал 15.01 15:40   MIGnews.com

Отец из Газы привез ребенка в израильскую больницу и сбежал

Утром 14 января палестинский родитель из Газы бросил в Иерусалиме семилетнюю дочь, прибывшую на обследование в израильскую больницу.

На обратном пути отец попросил водителя остановить автобус, утверждая, что ребенку нужно справить нужду. Как только двери открылись, он бросился наутек и убежал - в то время как рыдающая дочь призвала отца вернуться.

Дочь ждала отца на станции полиции Левтри часа, после чего ее отвезли на КПП Эрез, где ее забрала мать.

Отец был через некоторое время идентифицирован и арестован в центральной части Израиля.
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