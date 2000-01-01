15.01 15:40 MIGnews.com

Отец из Газы привез ребенка в израильскую больницу и сбежал

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Утром 14 января палестинский родитель из Газы бросил в Иерусалиме семилетнюю дочь, прибывшую на обследование в израильскую больницу.На обратном пути отец попросил водителя остановить автобус, утверждая, что ребенку нужно справить нужду. Как только двери открылись, он бросился наутек и убежал - в то время как рыдающая дочь призвала отца вернуться.Дочь ждала отца на станции полиции Левтри часа, после чего ее отвезли на КПП Эрез, где ее забрала мать.Отец был через некоторое время идентифицирован и арестован в центральной части Израиля.