15.01 16:51 MIGnews.com
США: водитель под наркотиками протаранил второй этаж клиники
В американском городе Санта-Ана (штат Калифорния) легковой автомобиль влетел во врачебный кабинет, расположенный на втором этаже местной стоматологической клиники.
Об этом в понедельник. 15 января сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на правоохранительные органы.
В пресс-службе полиции рассказали, что белый Nissan "взлетел" после того, как на огромной скорости врезался в отбойник, стоявший на обочине.
Водитель и пассажир авто получили травмы и были госпитализированы. Пострадавших среди посетителей и персонала клиники нет, уточняет издание.
А вот зданию нанесен серьезный ущерб. Для извлечения застрявшего в стене автомобиля были вызваны работники пожарной охраны.
По словам правоохранителей, виновник аварии находился в сильном наркотическом опьянении.
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