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США: водитель под наркотиками протаранил второй этаж клиники | Фото: Twitter15.01 16:51   MIGnews.com

США: водитель под наркотиками протаранил второй этаж клиники

В американском городе Санта-Ана (штат Калифорния) легковой автомобиль влетел во врачебный кабинет, расположенный на втором этаже местной стоматологической клиники.

Об этом в понедельник. 15 января сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на правоохранительные органы.

В пресс-службе полиции рассказали, что белый Nissan "взлетел" после того, как на огромной скорости врезался в отбойник, стоявший на обочине.



Водитель и пассажир авто получили травмы и были госпитализированы. Пострадавших среди посетителей и персонала клиники нет, уточняет издание.

А вот зданию нанесен серьезный ущерб. Для извлечения застрявшего в стене автомобиля были вызваны работники пожарной охраны.

По словам правоохранителей, виновник аварии находился в сильном наркотическом опьянении.
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