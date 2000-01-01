15.01 16:51 MIGnews.com

США: водитель под наркотиками протаранил второй этаж клиники

Two people needed to be rescued after this car crashed into the second story of a building in California pic.twitter.com/D7AnkXz6Wp — NBC News (@NBCNews) 14 января 2018 г.

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В американском городе Санта-Ана (штат Калифорния) легковой автомобиль влетел во врачебный кабинет, расположенный на втором этаже местной стоматологической клиники.Об этом в понедельник. 15 января сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на правоохранительные органы.В пресс-службе полиции рассказали, что белый Nissan "взлетел" после того, как на огромной скорости врезался в отбойник, стоявший на обочине.Водитель и пассажир авто получили травмы и были госпитализированы. Пострадавших среди посетителей и персонала клиники нет, уточняет издание.А вот зданию нанесен серьезный ущерб. Для извлечения застрявшего в стене автомобиля были вызваны работники пожарной охраны.По словам правоохранителей, виновник аварии находился в сильном наркотическом опьянении.