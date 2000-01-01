15.01 17:54 MIGnews.com

Семеро мигрантов утонули на пути к Канарским островам

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Не менее семи человек погибли, пытаясь доплыть на надувной лодке до испанского острова Лансароте, входящего в состав Канарских островов.Об этом в понедельник, 15 января сообщает агентство Europa Press со ссылкой на представителя Гражданской Гвардии.В пресс-службе полиции отмеачают, всего в лодке находились 27 человек. 20 доплыли до берега, двум из них оказывается экстренная медицинская помощь ввиду их тяжелого состояния.По данным агентства, спасатели обнаружили в лодке тела пяти человек, еще один погибший был найден в море, причины гибели седьмого мигранта не сообщаютсяПервая информация о происшествии начала поступать в понедельник в районе полудня. Отдыхающие сообщили, что группа мигрантов пытается вплавь достичь берега.Издание уточняет, что большинство мигрантов являются выходцами стран Магриба. У них были выявлены признаки гипотермии.