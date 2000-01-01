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В Ашдоде изъяли рекордную партию военной амуниции | Фото:15.01 19:07   MIGnews.com

В Ашдоде изъяли рекордную партию военной амуниции

Сотрудники таможни в Ашдоде обнаружили военное снаряжение в контейнере, направлявшемся в Газу.

Об этом в понедельник, 15 января, сообщает сайт ynet.

При осмотре грузов таможенный персонал порта Ашдод обнаружил самую большую в истории партию военной одежды, в том числе жилеты для хранения военного снаряжения.

Издание отмечает, инспекторы также изъяли тысячи пар специальных военных сапог и зимних камуфляжных курток.

Импортером этой продукции, прибывшей из Китая, является житель Газы и он собирался получить ее на КПП "Керем шалом", уточняет портал.

Все изъятые предметы были переданы в учреждение безопасности Израиля.

"Таможенные инспекторы порта Ашдод делают все возможное, чтобы помешать усилиям ХАМАСа и других террористических организаций, базирующихся в Газе, вооружиться и оснаститься", - сказал представитель налогового органа Израиля, добавив, что "с этой целью тысячи предметов для военного использования были задержаны в прошлом году".
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