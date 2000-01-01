В Ашдоде изъяли рекордную партию военной амуниции

Сотрудники таможни в Ашдоде обнаружили военное снаряжение в контейнере, направлявшемся в Газу.
Об этом в понедельник, 15 января, сообщает сайт ynet.
При осмотре грузов таможенный персонал порта Ашдод обнаружил самую большую в истории партию военной одежды, в том числе жилеты для хранения военного снаряжения.
Издание отмечает, инспекторы также изъяли тысячи пар специальных военных сапог и зимних камуфляжных курток.
Импортером этой продукции, прибывшей из Китая, является житель Газы и он собирался получить ее на КПП "Керем шалом", уточняет портал.
Все изъятые предметы были переданы в учреждение безопасности Израиля.
"Таможенные инспекторы порта Ашдод делают все возможное, чтобы помешать усилиям ХАМАСа и других террористических организаций, базирующихся в Газе, вооружиться и оснаститься", - сказал представитель налогового органа Израиля, добавив, что "с этой целью тысячи предметов для военного использования были задержаны в прошлом году".