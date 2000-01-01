Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан

Долорес была ведущей певицей The Cranberries с 1990-х годов. Она была известна своим сильным акцентом во время исполнения хитов, таких как Zombie. В течение 2003-2009 годов она занималась сольной карьерой - успела выпустить два альбома. Потом вернулась в The Cranberries.
В Долорес осталось трое детей - сын и две дочери. Замужем она была с 1994 года с Доном Бартоном - он занимался организацией гастрольных туров группы Duran Duran.
Группа выпустила 6 альбомов, 1 сборник лучших песен и различные сборники, синглы, специальные издания. Среди самых известных песен группы — "Zombie", "Linger", "Animal Instinct", "Dreams", "Ode To My Family".