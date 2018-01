15.01 21:11 MIGnews.com

Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 января 2018 г.

В возрасте 46 лет умерла вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан.Об этом в понедельник, 15 января сообщает The Sun.Издание отмечает, что рок-звезда умерла внезапно во время записи песни на студии в Лондоне."Члены семьи в отчаянии. Они хотят покоя и не хотят пока ничего комментировать", - цитирует издание слова агента певицы.Последний твит О'Риордан был опубликован 4 января. Это фото певицы со своим котом и подпись: "До свидания, Джо. Мы в Ирландию".Долорес была ведущей певицей The Cranberries с 1990-х годов. Она была известна своим сильным акцентом во время исполнения хитов, таких как Zombie. В течение 2003-2009 годов она занималась сольной карьерой - успела выпустить два альбома. Потом вернулась в The Cranberries.В Долорес осталось трое детей - сын и две дочери. Замужем она была с 1994 года с Доном Бартоном - он занимался организацией гастрольных туров группы Duran Duran.Группа выпустила 6 альбомов, 1 сборник лучших песен и различные сборники, синглы, специальные издания. Среди самых известных песен группы — "Zombie", "Linger", "Animal Instinct", "Dreams", "Ode To My Family".