Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан | Фото:15.01 21:11   MIGnews.com

Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан

В возрасте 46 лет умерла вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан.

Об этом в понедельник, 15 января сообщает The Sun.

Издание отмечает, что рок-звезда умерла внезапно во время записи песни на студии в Лондоне.

"Члены семьи в отчаянии. Они хотят покоя и не хотят пока ничего комментировать", - цитирует издание слова агента певицы.

Последний твит О'Риордан был опубликован 4 января. Это фото певицы со своим котом и подпись: "До свидания, Джо. Мы в Ирландию".



Долорес была ведущей певицей The Cranberries с 1990-х годов. Она была известна своим сильным акцентом во время исполнения хитов, таких как Zombie. В течение 2003-2009 годов она занималась сольной карьерой - успела выпустить два альбома. Потом вернулась в The Cranberries.

В Долорес осталось трое детей - сын и две дочери. Замужем она была с 1994 года с Доном Бартоном - он занимался организацией гастрольных туров группы Duran Duran.

Группа выпустила 6 альбомов, 1 сборник лучших песен и различные сборники, синглы, специальные издания. Среди самых известных песен группы — "Zombie", "Linger", "Animal Instinct", "Dreams", "Ode To My Family".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:13
Голландцы создали приложение для согласия на секс
23:10
Википедия: Путин - победитель еще несостоявшихся выборов
22:24
В России пытались остановить угнанную машину, бросая снежки
21:54
Кабул: канадское посольство попало под ракетный обстрел
20:57
Нетаниягу встретился с президентом Индии
20:43
В ходе беспорядков у Калькилии убит араб
20:13
Премьер Испании Мариано Рахой угрожает Пучдемону
19:51
Министр Исраэль Кац отказался от прибавки к зарплате
19:38
Либерман огласил стратегию урегулирования в Газе
19:07
В Ашдоде изъяли рекордную партию военной амуниции
18:44
В Саудовской Аравии появятся женщины-таксисты
18:13
Открылась объездная трасса Наби Элиас
17:54
Семеро мигрантов утонули на пути к Канарским островам
17:11
Россия не допустит изменение ядерного договора с Ираном
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus