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В ходе беспорядков у Калькилии убит араб | Фото:15.01 20:43   MIGnews.com

В ходе беспорядков у Калькилии убит араб

В понедельник, 15 января, в западной части Самарии произошли столкновения между протестующими против Трампа и израильскими силами безопасности, в результате которых был убит палестинский араб.

Об этом в понедельник сообщает палестинское информационное агентство МААН.

По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, погибший был идентифицирован как 24-летний Ахмед Салем. В ЦАХАЛе эту информацию пока не подтвердили.
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