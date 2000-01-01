15.01 20:43 MIGnews.com
В ходе беспорядков у Калькилии убит араб
В понедельник, 15 января, в западной части Самарии произошли столкновения между протестующими против Трампа и израильскими силами безопасности, в результате которых был убит палестинский араб.
Об этом в понедельник сообщает палестинское информационное агентство МААН.
По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, погибший был идентифицирован как 24-летний Ахмед Салем. В ЦАХАЛе эту информацию пока не подтвердили.
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