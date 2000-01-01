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15.01 21:54   MIGnews.com

Кабул: канадское посольство попало под ракетный обстрел

Мощный взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле недалеко от канадского посольства.

Об этом в понедельник, 15 января сообщает Интерфакс со ссылкой на данные МВД Афганистана.

В пресс-службе полиции уточняют. реактивный снаряд разорвался в 20:15 на 14-й улице в районе Вазир Акбар-Хан, где расположены дипломатические представительства и правительственные учреждения.

Информации о жертвах пока нет

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за запуск ракеты.

В то же время журналист, бывший корреспондент BBC Тахир Кадири, который находится в Кабуле, сообщил о падении двух ракет неподалеку посольств Канады и Индии. Об этом он написал в своем Twitter.
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