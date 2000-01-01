15.01 07:21 MIGnews.com

Шоссе №2: в ходе ночной погони тяжело ранен полицейский

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Минувшей ночью израильская полиция устроила погоню за подозрительным автомобилем на шоссе №2.В районе перекрестка Ха-Сира был поставлен блок-пост.На блок-посту, во время захвата подозрительного автомобиля, был тяжело ранен полицейский. По первоначальной информации, полицейский был ошибочно ранен при применении огнестрельного оружия. Департамент внутренних расследований полиции начал расследование инцидента.Подозрительные лица, находившиеся в остановленном автомобиле арестованы.