Шоссе №2: в ходе ночной погони тяжело ранен полицейский
Минувшей ночью израильская полиция устроила погоню за подозрительным автомобилем на шоссе №2.
В районе перекрестка Ха-Сира был поставлен блок-пост.
На блок-посту, во время захвата подозрительного автомобиля, был тяжело ранен полицейский. По первоначальной информации, полицейский был ошибочно ранен при применении огнестрельного оружия. Департамент внутренних расследований полиции начал расследование инцидента.
Подозрительные лица, находившиеся в остановленном автомобиле арестованы.