15.01 07:53 MIGnews.com

ЦАХАЛ и ШАБАК задержали 17 палестинцев

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Этой ночью израильские силы безопасности - солдаты ЦАХАЛА, разведчики ШАБАКа, а также сотрудники пограничной полиции задержали 17 палестинцев, передаёт The Jerusalem Post.Задержанных подозревают в причастности к террористической деятельности, а также в участии в насильственных беспорядках, в результате которых пострадали граждане Израиля и представители правоохранительных органов.После того, как палестинцы были задержаны - силы безопасности передали их для допроса израильским силам безопасности.