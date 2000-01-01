ЦАХАЛ и ШАБАК задержали 17 палестинцев

Этой ночью израильские силы безопасности - солдаты ЦАХАЛА, разведчики ШАБАКа, а также сотрудники пограничной полиции задержали 17 палестинцев, передаёт The Jerusalem Post.
Задержанных подозревают в причастности к террористической деятельности, а также в участии в насильственных беспорядках, в результате которых пострадали граждане Израиля и представители правоохранительных органов.
После того, как палестинцы были задержаны - силы безопасности передали их для допроса израильским силам безопасности.