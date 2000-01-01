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Резня в Перми: ранены 5 детей и учитель | Фото: Vampirov Bajan/Twitter15.01 09:33   MIGnews.com

Резня в Перми: ранены 5 детей и учитель

В Перми в результате поножовщины пострадали пять учеников и учитель. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности региона, передает "Интерфакс".

"Шесть пострадавших, всех забрала скорая помощь. Здесь работают восемь медицинских бригад скорой", - приводит агентство слова собеседника.

Однако, как утверждает Telegram-канал Mash , в результате инцидента пострадали от пяти до восьми человек. По данным канала, двое подростков решили "выяснить отношения", и их пытались разнять другие ученики.

Как сообщает Минздрав, двое пострадавших — педагог и шестнадцатилетний школьник — находятся в тяжелом состоянии. Им проводят операции.

Но при этом, есть информация, что на учеников напали двое неизвестных в масках. Именно такую информацию предоставила РИА Новости пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина.

Известно, что подозреваемых уже задержали.
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