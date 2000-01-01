15.01 09:53 MIGnews.com

Франция посчитала своих джихадистов на Ближнем Востоке

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В рядах исламистов Леванта – регион Сирии, Израиля и Ливана – воюют от 500 до 600 французских джихадистов, заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью местной прессе. По ее информации, порядка 300 человек были убиты и еще 20 в прошлом году вернулись в страну.При этом Парли отмечает, что, попадая в плен проправительственных сил, исламисты начинают резко хотеть быть экстрадированными во Францию, чтобы их судили именно "в стране исхода"."В то же время не может быть проигнорировано желание местных властей самостоятельно рассматривать совершенные на их территории преступления", - сказала она изданию Liberation.Что же касается угрозы быть приговоренными к высшей степени наказания в Ираке, французский министр заявила о принципиальной позиции Парижа против казней."Во всем мире выходцы из Франции, не являющиеся террористами, рискуют быть приговорены к высшей мере наказания, если они совершат преступления", - говорит она, отмечая, что в меру местного законодательства французские дипломаты оказывают поддержку гражданам Франции, заключенных в других странах.