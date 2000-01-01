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YouTube 15.06 11:25   MIGnews.com

Пожар в Лондоне: десятки считаются пропавшими без вести

Десятки человек числятся пропавшими без вести после пожара в многоэтажном жилом здании Grenfell Tower в Лондоне. По сообщениям британских СМИ, остается неизвестным местонахождение целых семей.

По последним данным, жертвами пожара стали 12 человек. Но в полиции уверены, что число погибших, вероятно, будет расти. На данный момент в клиниках находятся более 70 пострадавших.

Сообщается, что пожарным не удалось до конца потушить огонь. Ликвидация возгорания продолжается в различных частях здания.

Согласно последним данным, спасатели добрались до верхнего этажа 24-этажного здания, однако у них еще не было возможности осмотреть все помещения в поисках пострадавших в результате жуткого происшествия.

Напомним, что в среду, 14 июня, пламя охватило жилое высотное здание близ Ноттинг Хилл в Лондоне. Речь идет о 24-этажном здании с 120 квартирами. На тушении пожара прибыли 200 пожарных.
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