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15.06 12:43   MIGnews.com

Две туристки изнасилованы в центре задержания в Бен-Гурион

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о том, что две туристки были изнасилованы в центре временного содержания для лиц, которым было отказано во въезде в Израиль в аэропорту Бен-Гурион.

Туристки были якобы изнасилованы работником иммиграционной службы.

Активистка организации защиты прав женщин Шани Шетлерид рассказала корреспонденту радио: “Вчера мною была получена жалоба от израильского парня. Он летал в Южную Америку, там влюбился в девушку. Они вместе прилетели сюда. По прилету ее задержали и доставили в центр временного содержания. После этого она вылетела куда-то в Европу - там она рассказала об изнаcилованиях в центре”.
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