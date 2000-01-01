15.06 13:28 MIGnews.com
Израиль: пять охранных компаний лишены лицензий
Комиссия по лицензированию частных детективов и охранных компаний приняла решение об отзыве лицензий у пяти охранных компаний на север Израиля.
Лицензии отозваны у компаний Кнафей Атлаф, Макифей Мером 300, Ход Автаха, М.С. Килнор, Иргун Автаха.
Решение основано на соображениях доверия общества к органам безопасности и в интересах исполнения требований соглашения о лицензировании охранных компаний.
Компании подозреваются в рэкете, выдаче фальшивых счетов-фактур и отмывании денежных средств на сумму в несколько десятков миллионов шекелей.
Часть руководителей указанных компаний является активными членами криминальных организаций.
Компании занимались рэкетом в области строительства, предлагая “охранные услуги” строек. Подрядчики, отказывавшиеся от “охраны” рисковали понести серьезный материальный ущерб
Поделиться
Все по теме
Комментарии