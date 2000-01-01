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Израиль: пять охранных компаний лишены лицензий | Фото: Thinkstock15.06 13:28   MIGnews.com

Израиль: пять охранных компаний лишены лицензий

Комиссия по лицензированию частных детективов и охранных компаний приняла решение об отзыве лицензий у пяти охранных компаний на север Израиля.

Лицензии отозваны у компаний Кнафей Атлаф, Макифей Мером 300, Ход Автаха, М.С. Килнор, Иргун Автаха.

Решение основано на соображениях доверия общества к органам безопасности и в интересах исполнения требований соглашения о лицензировании охранных компаний.

Компании подозреваются в рэкете, выдаче фальшивых счетов-фактур и отмывании денежных средств на сумму в несколько десятков миллионов шекелей.

Часть руководителей указанных компаний является активными членами криминальных организаций.

Компании занимались рэкетом в области строительства, предлагая “охранные услуги” строек. Подрядчики, отказывавшиеся от “охраны” рисковали понести серьезный материальный ущерб
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