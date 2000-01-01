15.06 13:50 MIGnews.com
Лондон: число погибших при пожаре увеличилось до 17
По последним данным, жертвами ужасающего пожара в многоэтажном здании в Лондоне стали 17 человек. Пожарные заявил, что не рассчитывают на то, что в здании остались выжившие.
Начальник лондонской полиции тюарт Канди сообщил, что число жертв будет увеличиваться.
В результате происшествия более 70 человек были госпитализированы. Из них 20 находятся в критическом состоянии.
Напомним, что пламя охватило 24-этажный небоскреб Grenfell Tower в среду, 14 июня. На место инцидента прибыли 20 пожарных бригад.
На данный момент спасателям не удалось полностью ликвидировать очаг возгорания.
Поделиться
Все по теме
Комментарии