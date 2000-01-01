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Лондон: число погибших при пожаре увеличилось до 17 15.06 13:50   MIGnews.com

Лондон: число погибших при пожаре увеличилось до 17

По последним данным, жертвами ужасающего пожара в многоэтажном здании в Лондоне стали 17 человек. Пожарные заявил, что не рассчитывают на то, что в здании остались выжившие.

Начальник лондонской полиции тюарт Канди сообщил, что число жертв будет увеличиваться.

В результате происшествия более 70 человек были госпитализированы. Из них 20 находятся в критическом состоянии.

Напомним, что пламя охватило 24-этажный небоскреб Grenfell Tower в среду, 14 июня. На место инцидента прибыли 20 пожарных бригад.

На данный момент спасателям не удалось полностью ликвидировать очаг возгорания.
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