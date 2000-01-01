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Жена премьера убита за несколько часов до инаугурации | Фото: Thinkstock15.06 15:55   MIGnews.com

Жена премьера убита за несколько часов до инаугурации

Африканская нация Лесото потрясена убийством супруги только что избранного премьер-министра Тома Табане, Липолело Табане.

Липолело Табане и еще одна женщина были застрелены за несколько часов до инаугурации. Жена Табане была убита неизвестным во время поездки из Массана в Масеру. Мотивы нападения не ясны. Липолело скончалась в госпитале.

В Лесото, после неудачной попытки путча в 2014 году, трижды проводились выборы. Последние выборы перевернули ситуацию, существовавшую два года назад: тогда уходящий премьер Пакалита Мосисили изгнал из офиса Тома Табане.

Табане и жена жили отдельно с 2012 года. Премьер подал на развод, но пока не получил его. Табани заявил, что “опустошен” потерей.
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